Roma maçının 16. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkan Merih Demiral'a yapılan ilk testler sonrasında sol diz ön çapraz bağlarında zedelenme ve menisküs yaralanması tespit edildiği ve ameliyat olacağı açıklanmıştı.

Merih Demiral geçen günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gelen destek mesajlarına teşekkür ederken "Daha güçlü döneceğim. EURO 2020'de görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.