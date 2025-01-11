Merih Demiral'dan Fatih Terim paylaşımı!
Suudi Arabistan Pro Lig'de oynanan Al Ahli-Al Shabab maçı sonrası milli oyuncu Merih Demiral, teknik direktör Fatih Terim'le bir araya gelerek fotoğraf paylaştı.
Giriş: 11.01.2025 - 00:46 Güncelleme: 11.01.2025 - 00:46
Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Ahli sahasında Al Shabab'ı ağırladı ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Al Ahli'de forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, Al Shabab'ın başına geçen teknik direktör Fatih Terim'le maçın ardından bir araya geldi.
O anları ölümsüzleştiren milli yıldız, paylaştığı fotoğrafa "Hocamla birlikte" notunu düştü.
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