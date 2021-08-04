Serie A ekiplerinden Juventus'ta top koşturan Merih Demiral artık Atalanta forması giyecek.

Siyah-beyazlı ekipte yeterli şansı bulamadığı için takımdan ayrılmaya karar veren milli oyuncuya, Cristian Romero'yu Tottenham'a satan Atalanta talip olmuştu.

Atalanta ile Juventus'un 4 milyon euro kiralama bedeli ve 28 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu karşılığında anlaştığı belirtildi.

Merih Demiral'ın bugün sağlık kontrolünden geçerek resmi imzayı atması bekleniyor.

Fenerbahçe altyapısından çıkan Merih, Portekiz'de Alcanenense ve Sporting maceralarının ardından Alanyaspor'a geçmişti.. 2019'da Sassuolo formasıyla Serie A'ya adım atan Merih, yarım dönem sonra 18 milyon euro karşılığında Juventus'un futbolcusu olmuştu.