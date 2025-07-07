Merih Demiral Alanyaspor'u ziyaret etti!

2018- 2019 sezonunda Sporting takımından kiralık olarak Alanyaspor’a gelen ve şu anda Suudi Arabistan takımlarından Al Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, eski takımı Alanyaspor’u ziyaret etti.

Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile kulüp binasında hasret gideren oyuncuya Başkan Hasan Çavuşoğlu, bu sezonki 3 numaralı siyah forma hediye etti.

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