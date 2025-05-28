Meriç Aral'ın bebek heyecanı büyüyor

Oyuncu Meriç Aral, meslektaşı Serkan Keskin ile 19 Eylül 2024'te evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediği haberini sevenleriyle paylaşmıştı. İlk kez anne olma heyecanı yaşayan Aral'ın bir erkek çocuğu olacağı öğrenildi.

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Günden güne büyüyen heyecanını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Meriç Aral, belirginleşen karnıyla verdiği pozlarla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, fotoğraflarının altına; "Fazla oturmuyorum ama çok da ayakta kalmıyorum; ayakta kaldığımda herkes tedirgin oluyor" notunu düştü.

Fotoğraflar: Instagram