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        Haberler Magazin Meriç Aral ile Serkan Keskin'in Fransa tatili - Magazin haberleri

        Meriç Aral ile Serkan Keskin'in Fransa tatili

        İlk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Meriç Aral ile Serkan Keskin, tatil yapmak için Fransa'ya gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 08:42 Güncelleme: 17.06.2025 - 08:42
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        Doğum öncesi Fransa tatili
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        Geçtiğimiz yıl eylül ayında nikâh masasına oturan oyuncu Meriç Aral ile Serkan Keskin, şu sıralar ilk çocuklarını kucaklarına alacak olmanın heyecanını yaşıyor.

        Erkek bebek bekleyen Meriç Aral ile Serkan Keskin doğum öncesi Fransa'ya gitti.

        Tatillerine ait kesitleri de sosyal medya hesabından; "Bu haftanın açılışını geçen haftaya saygı duruşuyla yapıyorum" notuyla yayımladı.

        İlk kez anne olacak olan Meriç Aral'ın, fotoğraflarda karnının iyice büyüdüğü görüldü.

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        #Meriç Aral
        #Serkan Keskin
        #Fransa

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