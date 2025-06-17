Meriç Aral ile Serkan Keskin'in Fransa tatili
İlk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Meriç Aral ile Serkan Keskin, tatil yapmak için Fransa'ya gitti
Geçtiğimiz yıl eylül ayında nikâh masasına oturan oyuncu Meriç Aral ile Serkan Keskin, şu sıralar ilk çocuklarını kucaklarına alacak olmanın heyecanını yaşıyor.
Erkek bebek bekleyen Meriç Aral ile Serkan Keskin doğum öncesi Fransa'ya gitti.
Tatillerine ait kesitleri de sosyal medya hesabından; "Bu haftanın açılışını geçen haftaya saygı duruşuyla yapıyorum" notuyla yayımladı.
İlk kez anne olacak olan Meriç Aral'ın, fotoğraflarda karnının iyice büyüdüğü görüldü.