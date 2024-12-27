Menteşe'de 2 bin 829 kişiye sağlık hizmeti

Muğla'nın Menteşe Belediyesi, "Sağlıklı Toplum Sosyal Belediye" projesiyle, sağlık ve eğitim hizmetleri kapsamında yıl içinde toplam 2 bin 585 kişiye tansiyon, şeker ölçümü ve pansuman; kırsalda yaşayan 244 kadına da Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) rahim ağzı kanseri ve meme kanseri taraması hizmeti verdi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, sağlık ve eğitim hizmetlerine yönelik çalışmaları sürdüreceklerini belirterek şunları söyledi:

"Bu yıl boyunca ilçe genelinde ve özellikle kırsal mahallelerimizde ücretsiz tansiyon, şeker, kilo-boy ölçümleri, pansuman ve enjeksiyon gibi temel sağlık hizmetleri sunduk. Sağlık herkesin hakkı. Belediye olarak şehirde olan kırsalda olmayan hizmetleri vatandaşımızın ayağına götürmeye devam ediyoruz.

Kırsaldaki kadınlarımızın toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddete karşı bilinçlenmeleri için eğitimlerimize devam ediyoruz. Kadın Danışma ve Kadın Dayanışma Merkezlerimizle de kadınlarımızın her zamanın yanındayız. Huzurlu, sağlıklı ve eşit bir toplum inşa etmek için çalışıyoruz. Belediyemiz, sağlık, sosyal ve eğitim alanlarında hizmet üreterek toplumun her kesimine dokunmaya yeni yılda da devam edeceğiz."