Menopozda kilo alımı kontrol edilebilir mi? İşte dikkat edilmesi gereken yaşam tarzı tüyoları!

LİF VE SU TÜKETİMİNİN ÖNEMİ

Lifli gıdalar hem bağırsak sağlığına katkı sağlar hem de uzun süre tok tutar. Sebze, meyve, tam tahıllar gibi besinlerin düzenli tüketimi hem hormon dengesini hem de sindirimi olumlu etkiler. Aynı zamanda Bol Su İçmek, metabolizmanın düzenli çalışmasına yardımcı olur, aşırı yeme eğilimini azaltır.