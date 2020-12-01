Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Samet Çavuş, Mehmet Akıncık

Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak (Dk. 87 Yusuf Talum),Furkan Bayır, Ömer Şahbaş, Emre Batuhan Adıgüzel, Olatunbosun, Berkan İbrahim Çakır (Dk. 75 Bekir Can Sönmez-Dk. 90+2 Domgjonas),Taşkın Çalış, Kamara, Tayfun Aydoğan, Tidjani

Ankaraspor: Emre Koyuncu, Ali Ülgen, Levent Gülen, Thales, Mahmut Akan (Dk. 46 Furkan Eliaçık),Ayuk (Dk. 90+2 Mbilla),Emre Can Atila (Dk. 46 Barış Zeren),Stanojevic, Engin Bekdemir (Dk. 61 Erdem Çetinkaya),Beykan Şimşek, Umar

Goller: Dk. 21 Kamara, Dk. 88 Tidjani (Penaltıdan) (Menemenspor),Dk. 71 Erdem Çetinkaya (Ankaraspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+6 Stanojevic (Ankaraspor)

Sarıkartlar: Dk. 39 Umar, Dk. 61 Erdem Çetinkaya, Dk. 84 Beykan Şimşek (Ankaraspor),Dk. 52 Kamara, Dk. 58 Ömer Şahbaş, Dk. 59 Taşkın Çalış (Menemenspor)