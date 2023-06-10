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Memur ve emekli zammını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak?

6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak?

Memur ve emekli zammında belirleyici olacak olan 6 aylık enflasyon farkı rakamları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamlarının ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre; 4 aylık enflasyon farkı yüzde 15,21 oranında gerçekleşti. İşte 2023 6 aylık enflasyon farkı hakkında merak edilenler...

Giriş: 10.06.2023 - 14:59 | Güncelleme: ABONE OL
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  • TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; Mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,04, yıllık bazda ise yüzde 39,59 olarak gerçekleşti. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 5 aylık enflasyon farkı netleşmiş oldu. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayı enflasyon rakamları ile 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,26 olarak açıklandı. Memur ve emekli zammında belirleyici olacak 6 aylık enflasyon için gözler Temmuz ayı enflasyonuna çevrildi. İşte 2023 yılı ilk 6 aylık enflasyon rakamlarına ilişkin detaylar...

  • MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

    Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 39.54 oldu. Böylece 7 ay üst üste yıllık enflasyonda düşüş kaydedildi. Doğalgaz fiyatının sıfır (0) olarak hesaplanmasıyla yıllık enflasyon Aralık 2021'den bu yana ilk kez yüzde 40'ın altına geriledi.

  • 6 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLACAK?

    Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 30 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

  • 6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Temmuz ayının ilk haftasında açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamları ile emekli ve memur zammında belirleyici olacak olan 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.

  • 5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

    Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. 2023 yılı ilk 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,26 oranında oldu.

  • 4 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI YÜZDE KAÇTI?

    Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayı enflasyon rakamları ile 4 aylık enflasyon farkı yüzde 15,22 oldu.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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