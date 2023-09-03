Ocak zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?
Ocak 2024 memur ve emekli maaş zammı, 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinin ardından gündeme geldi. Memurlar ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki sosyal ve mali haklarının belirlendiği toplu sözleşme zammı açıklandı. Zam oranı 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için de yüzde 6+5 olarak belirledi. Ocak'ta maaşların nasıl hesaplanacağı ve memur ile emekli zamlarının ne kadar olacağını Habertürk'ten Ahmet Kıvnaç kaleme aldı. İşte 2024 SKK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammına dair detaylar...
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Kamu Görevlileri 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinin ardından Hakem Kurulu 2024-2025 yılı için memur maaşlarına yapılacak olan toplum sözleşme zam oranını açıkladı. Memur ve memur emeklisinin 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için de yüzde 6+5 olarak belirledi. 2012 yılından beri üçüncü kez belirlenen toplu sözleşme zammının ardından gözler "Ocak zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?" açıklamasına çevrildi. İşte 2024 memur ve emekli maaşlarına ilişkin merak edilenler...
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TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI BELLİ OLDU!
Kamu Görevlileri 7. Dönem Toplu Sözleşme süreci tamamlandı. Kamu işvereni ile sendikalar arasında uzlaşma sağlanamadığı için devreye giren Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığındaki Hakem Kurulu, 2012 yılından bu yana üçüncü kez toplu sözleşme zammını belirledi. Kurul, hükümetin son teklifi doğrultusunda karar verdi. Buna göre, memur maaşlarına 2024 yılında yüzde 15+10, 2025 yılında da yüzde 6+5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak.
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OCAKTA MAAŞLAR NASIL HESAPLANACAK?
Memur maaşları ocak ayında belirlenirken öncelikle bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon farkı verilecek. Enflasyon farkının üzerine toplu sözleşmede belirlenen zam oranı uygulanacak.
Memur maaşlarına temmuz ayında 17.55 oranındaki yüzdelik zammın yanı sıra 8.077 TL seyyanen zam verildi. Enflasyon farkında 8.077 TL tutarındaki seyyanen zam dikkate alınmayacak. Yüzde 17.55’lik zammın ise sadece 6 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından oluşuyor. Temmuz – aralık döneminde yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı ocak ayında maaşlara yansıtılacak.
Merkez Bankası’nın son Enflasyon Raporu’nda enflasyonun 2023 yılsonunda orta noktası yüzde 58 olmak üzere yüzde 54 ile yüzde 62 aralığında olacağı tahmin edildi.
Para Politikası Kurulu’nun geçen haftaki faiz kararı açıklamasında ise “…enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yılsonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir” denildi.
Buna göre, memurlar için yılsonu enflasyonu yüzde 58 olursa yüzde 24.44 oranında enflasyon farkı doğacak. Yılsonu enflasyonu yüzde 62 olursa enflasyon farkı yüzde 27.59’a çıkacak.
Ocak ayında önce enflasyon farkı verilecek, ardından da Hakem Kurulu’nca belirlenen zam oranı uygulanacak.
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OCAKTA MEMUR MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?
Yılsonu enflasyonunun yüzde 62 çıkması halinde ocak ayında memur maaşlarına yüzde 46.73 oranında zam yapılacak.
Bu durumda aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 22.017 liradan 32.306 liraya, bekâr en düşük memur maaşı ise 20.377 liradan 29.899 liraya çıkacak.
Memur maaşları ne olacak?
Yıldızlı satır dışında bekâr memur maaşları esas alınmıştır
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EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI NE OLACAK?
Emekli memurların maaşları ocak ayında, çalışmakta olan memurlar ile aynı oranda artacak. Halen 9.876 TL olan en düşük emekli memur aylığı 14.491 TL olacak.
Emekli memur aylıkları ne olacak?
*Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir
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SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR ARTACAK?
Yılsonuna kadar bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında sadece 2023’ün temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında artacak.
2023 yılı enflasyonu yüzde 62 olursa temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 35.25 olacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da bu oranda artacak.
Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca emeklilerin aylıklarında ilave artışa ilişkin bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışma çerçevesinde kanun değişikliği yapılarak 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması bekleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik bu ilave artışın ocak ayında yürürlüğe girecek şekilde hayata geçirileceği tahmin ediliyor.
En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?
*Ek ödeme dahil
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