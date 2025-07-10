Zamlı memur maaşı ödeme tarihleri Temmuz 2025: Memur maaşı zam farkı ne zaman yatacak?
Milyonlarca memur ve emekli memura yapılacak zam oranları 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belli oldu. Yapılan zam ile birlikte en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi. Emekli ve memur zamlarının belli olmasının ardından, memur maaş farkının yatacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Memur maaş farkı ne zaman yatacak, zamlı memur maaşları hangi tarihte ödenecek?" İşte 2025 Temmuz zamlı memur maaşı ödeme tarihi...
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre haziranda enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 olarak gerçekleşti. Zam oranlarının belli olmasının ardından, memur zam farkının yatacağı tarih gündemdeki yerini aldı. Peki, "Memur maaş farkı ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşları hangi tarihte yatacak?" İşte 2025 Temmuz memur zam farkı ödeme takvimi...
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MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Memur ve memur emeklileri maaşlarını her ayın 15'inde almaya başlıyor. Memur, memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz itibarıyla alacak.
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MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025: MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?
Temmuz ayında emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına yüzde 15,57 oranında zam yapıldı.
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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yüzde 15,57 zam oranı sonrası en düşük memur maaşı, 43 bin 698 TL'den, 50 bin 502 TL'ye yükseldi.
En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 24 bin 82 TL’den 27.832 TL’ye yükselecek.
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