Gizemli evraklar!

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Meltem Cumbul (52), önceki gün Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneden çıkarken objektiflere takıldı. Muhabirlerle sohbet eden Cumbul, "Bir arkadaşımı ziyarete geldim." açıklamasını yaptı.

Ünlü oyuncunun, bu sırada elindeki evrakların yazılı kısmını arkaya çevirip, saklamaya çalışması ise dikkatlerden kaçmadı.