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        Haberler Magazin Meltem Cumbul'a, sosyal medyada hakaret eden sanığa para cezası verildi

        Meltem Cumbul'a sosyal medyada hakaret eden sanığa para cezası verildi

        Meltem Cumbul'un, sosyal medyada hesabından paylaştığı bir videonun altına hakaret içerikli yorum yapıp, küfrettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Muammer Y.'ye para cezası verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 17:33 Güncelleme: 14.02.2024 - 17:33
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        Para cezası verildi
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        Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Muammer Y. hazır bulundu. Söz konusu hesabın kendisine ait olduğunu söyleyen Muammer Y. "Hesap bana ait ama kullanmıyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Mahkeme hakimi, sanık Muammer Y.'yi, 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan 87 gün karşılığı 1740 TL cezaya çarptırıp, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

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        Fotoğrafları: Instagram, DHA

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        #Muammer Y.
        #meltem cumbul

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