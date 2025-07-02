Meltem Cumbul'a Fenerbahçelilerden tepki

Fenerbahçe Kulübü, 2025 - 2026 sezonunda futbol, basketbol ve voleybol olmak üzere 3 branşta giyeceği formaları düzenlediği lansmanla tanıttı.

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Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen lansmanın en çok konuşulan ismi ise oyuncu Meltem Cumbul oldu.

KIYAFETİNİN RENGİ TEPKİ ÇEKTİ

Çok sayıda ünlü ismin katıldığı forma lansmanında Meltem Cumbul, giydiği kırmızı elbise kırmızı ruj kombini sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Cumbul için; "Fenerbahçeli, kırmızı giymez" yorumları yapıldı.