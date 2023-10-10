Melissa Vargas, Malatya'ya geldi!

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise Malatyalı olduğunu belirterek, “Ben bu memlekette doğdum bu memlekette yaşıyorum” dedi. Türk voleybolunun bu yıl dünyada aldığı başarıyı hiçbir ülkenin almadığını da belirten Üstündağ, “Bir sezonda 3 şampiyonluk elde ettik. Bu şampiyonluklarda aldığı puanlarla dünyanın bir numarası. Voleybolda dünyanın bir numarası Türkiye. Bununla da kalmadı. Avrupa Şampiyonası'nı tarihinde ilk kez elde etti. Bu takımla gurur duyuyorum ve son olarak da olimpiyatlara katılma hakkını 24 takım arasında namağlup bitiren tek ülke Türkiye oldu. Dolayısıyla da hem olimpiyatlara direkt katılma hakkı elde etti hem de ilk defa uygulanan Dünya Kupası'nı kazandı" şeklinde konuştu.