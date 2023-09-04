Lise yıllarında Cienfuegos Cuba takımında forma giydi ve 12 yaşındayken Küba Milli Takımı için voleybol oynamaya başladı. Vargas henüz 14 yaşındayken tüm Küba onun için "Küba'nın geleceği" dedi.

T.C. Vatandaşlığı'na geçme işlemleri tamamlandığında çok sevinen Melissa Vargas, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, kendisine duyulan güvenden mutlu olduğunu ve A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı formasını giymek için sabırsızlandığını, Türk Milli Takımı için elinden gelenin en iyisini yapacağını dile getirdi.