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        Haberler Magazin Melisa Vargas’tan Zehra Güneş’li poz! Milli sporculara beğeni yağdı!

        Melisa Vargas'tan Zehra Güneş'li poz! Milli sporculara beğeni yağdı!

        Filenin Sultanları'nda forma terleten ve başarılı performansıyla göz dolduran Melissa Vargas, voleybolculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Küba asıllı Türk milli voleybolcu son olarak takım arkadaşı Zehra Güneş ile çekildiği pozlarını yayınladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 10:05
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          Filenin Sultanları'nda forma giyen yetenekli voleybolcu Melissa Vargas, son zamanlarda Türkiye'nin en çok konuştuğu isimler arasında yer alıyor. Başarılı sporculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da ilgi odağı olan Vargas'ın son olarak Instagram hesabında yayınladığı Zehra Güneş'li pozu dikkat çekti.

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          Instagram hesabında 487 bin takipçisi olan Melisa Vargas, geçtiğimiz gün sporcu arkadaşlarıyla birlikte bir etkinliğe katıldı. Etkinlikte fotoğraf çekilme alanına giden Vargas, Güneş ile pozunu sosyal medyadan sevenlerinin beğenisine sundu.

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          Bir mekanın açılışına katılan Melisa Vargas'ın yanında Zehra Güneş ve Ayça Aykaç olduğu görüldü. Güzel voleybolcular kombinleriyle de dikkat çekti.

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          Milli voleybolcuların birlikte olan gönderilerine sevenlerinden: "İki efsane yan yana", "Harika bir kare", "Zehra çok şık olmuş", "Vargas karizması denen bir şey var" gibi yorumlar geldi.

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          İşte Melisa Vargas ve Zehra Güneş'in pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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