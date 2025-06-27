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        Haberler Objektife Takılanlar Melisa Döngel: O iddiaya çok üzüldüm - Magazin haberleri

        Melisa Döngel: O iddiaya çok üzüldüm

        Geçtiğimiz günlerde Kasım Garipoğlu'nun düzenlediği Bodrum'daki tekne partisine katıldığı iddia edilen Melisa Döngel, konuyla ilgili açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 14:05 Güncelleme: 27.06.2025 - 14:15
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        "O iddiaya çok üzüldüm"
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın göre; Melisa Döngel, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Döngel, dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Sekizinci Aile' dizisinde Haluk Bilginer ile rol almıştı. Döngel, Bilginer hakkında; "İnanılmaz bir insan, iş ahlakı mükemmel birisi. Benim için çok büyük bir deneyim ve tecrübe oldu" dedi.

        "OLMADIĞIM YERLERDE, OLMADIĞIM İNSANLARLA YAZILMAK BENİ ÜZDÜ"

        Melisa Döngel, Bodrum tatilinden de bahsetti. Döngel; "Erkek arkadaşım (Samir Balkan) ile birlikte tatildeydik, güzelce eğlendik. Menajerim ve sevgilim haricinde kimsenin yanına tatile gitmedim. 'O teknedeydi' tarzında çıkan haberlere çok üzüldüm. Olmadığım insanlarla olmadığım yerlerde iddia edilmesi canımı sıktı. Gerekli açıklamaları da yaptık. Orada değildim. Üzüldüm, söylemleri de üstüme almadım ilk başta. Bir şarkıyla benzetme yaptılar. Bunu iddia eden kişi de benimle alakalı olmadığını sonradan söyledi" diye konuştu.

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        "EHLİYETİM ALINMADI"

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        #Melisa Döngel

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