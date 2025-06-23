Melisa Döngel'den açıklama: Alkol ve ehliyetimin alınması söz konusu değil - Magazin haberleri

Melisa Döngel'den açıklama: Alkol ve ehliyetimin alınması söz konusu değil - Magazin haberleri

İstanbul’da yapılan trafik uygulamasında otomobili durdurulan Melisa Döngel’in, alkollü araç kullandığı tespit edildiği ve bunun sonucunda ehliyetine el konulduğu ileri sürüldü.

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Melisa Döngel, söz konusu iddiayla ilgili bir açıklamada bulundu: Kamuoyuna duyurumdur; bugün hakkımda çıkan alkollü araç kullanmak ve ehliyetimin alınması yönünde yazılan haber doğruyu yansıtmamaktadır. Bir çevirmeye girdim fakat ehliyetimin alınması söz konusu olmadı. Alkollü direksiyon başına geçmeme hassasiyetinde ve trafik kurallarına uyan bir vatandaş olarak böyle önemli bir konuda sessiz kalmak istemedim.