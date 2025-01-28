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        Haberler Magazin Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan bebek heyecanı dolu kareler

        Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan bebek heyecanı dolu kareler

        Bebeğini kucağına almak için gün sayan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, milli futbolcu eşi Yusuf Yazıcı ile birlikte objektif karşısına geçerek, hamilelik sürecinin son günlerini ölümsüzleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 21:51 Güncelleme: 28.01.2025 - 22:14
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          Geçtiğimiz mayıs ayında, oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın evliliği hayranlarını mutlu etmişti. Çift, nikâhlarını sosyal medya üzerinden duyurarak mutluluklarını paylaşmıştı.

        • 2

          Aradan geçen aylarda, Melisa Aslı Pamuk, bebek beklediklerini takipçileriyle paylaşmıştı. Çift şimdi, ilk çocuklarına kavuşmanın heyecanını yaşıyor.

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          Bir erkek bebek bekleyen Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı ile birlikte doğuma az bir zaman kala objektif karşısına geçti.

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          Karnı burnunda pozlar veren ünlü oyuncu, siyah-beyaz fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

          Fotoğraflar: Instagram

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