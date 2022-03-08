"SAYGISIZLIĞI KABUL ETMEM"

Öte yandan Sezen, geçtiğimiz haftalarda hakkında merak edilenleri açıklamıştı. Aldığı bir eleştiri karşısında nasıl tepki gösterdiğini anlatan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:

Eleştiri işimizin bir parçası. Yapıcı eleştiriye her zaman açığım çünkü eleştirinin amacı zaten yapıcı olma üzerinedir. Yıkıcı eleştiri, eleştiri başlığı altına sığınıp taşmak, kişisel değerler üzerinden konuşmak, aradaki saygıyı yok saymak; işte burada nasıl saygı yok sayılıyorsa, ben de bu eleştiriyi yok sayarım. Çünkü eleştiri başlığı adı altında yapılan saygısızlığı kabul etmem ve bunu yapan kişi de benim hayatımda olamaz. Benim dünyamda buna yer yok.