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        Haberler Magazin Melis Sezen, Kurban Bayramı'nı çiçekli pozlarla kutladı - Magazin haberleri

        Melis Sezen, Kurban Bayramı'nı çiçekli pozlarla kutladı

        Melis Sezen, sosyal medyada çiçeklerle çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak takipçilerinin bayramını kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 22:12 Güncelleme: 06.06.2025 - 22:12
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        Bayramı çiçekli pozlarla kutladı
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        Kurban Bayramı dolayısıyla birçok ünlü isim, bayram coşkusunu sosyal medyada paylaşımlarla yansıttı.

        Melis Sezen de bu isimlerden biri oldu.

        Melis Sezen, sosyal medya hesabından paylaştığı çiçeklerle verdiği pozlarla bayramını kutladı.

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        Melis Sezen, paylaşımlarına; "Bayramınız kutlu olsun! Çiçek açmaya devam" notunu ekledi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Melis Sezen

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