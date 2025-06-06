Melis Sezen, Kurban Bayramı'nı çiçekli pozlarla kutladı
Melis Sezen, sosyal medyada çiçeklerle çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak takipçilerinin bayramını kutladı
Giriş: 06.06.2025 - 22:12 Güncelleme: 06.06.2025 - 22:12
Kurban Bayramı dolayısıyla birçok ünlü isim, bayram coşkusunu sosyal medyada paylaşımlarla yansıttı.
Melis Sezen de bu isimlerden biri oldu.
Melis Sezen, sosyal medya hesabından paylaştığı çiçeklerle verdiği pozlarla bayramını kutladı.
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Melis Sezen, paylaşımlarına; "Bayramınız kutlu olsun! Çiçek açmaya devam" notunu ekledi.
Fotoğraflar: Instagram
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