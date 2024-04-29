Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Melis Sezen kıyafetleriyle denize girdi - Magazin haberleri

        Melis Sezen kıyafetleriyle denize girdi

        Melis Sezen, soğuk havaya aldırış etmeden kıyafetleriyle denize girdi. Sezen, o anları da takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 11:30 Güncelleme: 29.04.2024 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1
        • 2

          Melis Sezen, havaların yeniden soğuduğu şu sıralarda soluğu doğada aldı.

        • 3

          Üzerine kazak ve mont giyen Melis Sezen, doğada yürüyüş yapmak üzere otomobiliyle seyir halindeyken aracını bir anda durdurup kıyafetleriyle denize girdi.

        • 4

          Melis Sezen, o anları da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Videoda, Sezen keyifli halleriyle dikkat çekti.

        • 5

          Melis Sezen, denize girdikten sonra üzerini değiştirmeden ormanda yürüyüş yaptı ve o anları da sevenleriyle paylaştı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Borsa haftaya rekorla başladı
        Borsa haftaya rekorla başladı
        Kadın davet etti! Bıçaklayıp vurdular! Kanlı tuzak!
        Kadın davet etti! Bıçaklayıp vurdular! Kanlı tuzak!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        Threads, Türkiye'de kullanıma kapatıldı
        Threads, Türkiye'de kullanıma kapatıldı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        "Herkes kendi burnuna baksın"
        "Herkes kendi burnuna baksın"
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        8 saat uyku şart mı?
        8 saat uyku şart mı?
        2 çocuğunun annesi Buse'yi tüfekle katletti!
        2 çocuğunun annesi Buse'yi tüfekle katletti!
        EYT’nin birinci yılında neler oldu?
        EYT’nin birinci yılında neler oldu?
        İkinci elde 'kredi' freni
        İkinci elde 'kredi' freni
        Kartal yuvaya dönüyor!
        Kartal yuvaya dönüyor!
        Gözler İspanya Başbakanı'nda: İstifa edecek mi?
        Gözler İspanya Başbakanı'nda: İstifa edecek mi?
        Hortum vurdu, acil durum ilan edildi!
        Hortum vurdu, acil durum ilan edildi!
        Habertürk Anasayfa