Melis Sezen kıyafetleriyle denize girdi
Melis Sezen, soğuk havaya aldırış etmeden kıyafetleriyle denize girdi. Sezen, o anları da takipçileriyle paylaştı
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Melis Sezen, havaların yeniden soğuduğu şu sıralarda soluğu doğada aldı.
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Üzerine kazak ve mont giyen Melis Sezen, doğada yürüyüş yapmak üzere otomobiliyle seyir halindeyken aracını bir anda durdurup kıyafetleriyle denize girdi.
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Melis Sezen, o anları da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Videoda, Sezen keyifli halleriyle dikkat çekti.
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Melis Sezen, denize girdikten sonra üzerini değiştirmeden ormanda yürüyüş yaptı ve o anları da sevenleriyle paylaştı.