Melis Sezen'den bikinili poz! Ünlü isim övgü dolu yorumlar aldı!
Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle hafızalara kazınan ve son olarak Gülcemal dizisinde Deva karakterine hayat veren Melis Sezen, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını yayınladı. Ünlü oyuncuya sevenlerinden binlerce yorum geldi.
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Son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Gülcemal dizisinde Murat Ünalmış ile birlikte başrolü paylaşan Melis Sezen, dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Güzel isim keyifli anlarını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.
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Cansu Dere, Caner Cindoruk gibi isimlerle birlikte Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle hafızalara kazınan Melis Sezen, son olarak Gülcemal dizisinde Deva karakterini canlandırmış fakat dizinin reytinglerinin düşük gelmesi sebebiyle proje 13. bölümüyle ekran macerasını sonlandırmıştı.
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Instagram hesabında 2 milyon takipçisi olan Melis Sezen'in son yayınladığı bikinili pozuna sevenlerinden 70 binin üzerinde beğeni ve 630'un üzerinde yorum geldi.
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Son gönderilerinde kilo aldığı görülen Melis Sezen'e: "Kilo almışsın ama hala güzelsin", "Kilo almış olsa da güzelliğini kaybetmemiş" gibi yorumlar geldi.
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İşte Melis Sezen'in son pozu...
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