Melikşah Altuntaş, YouTube'da Gupse Özay ile ilgili sert ifadeler kullandı.

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Yayınladığı videoda bir izleyicisinin Gupse Özay ile ilgili yorumunu okuyan Altuntaş, ünlü oyuncuya ağır ithamlarda bulundu. Altuntaş; "Bu Gupse Özay’ı ne yazıp durmuşsunuz. Filmi mi var? Filmi olduğunda ortaya çıkar. Buna güvenmeyin, güvenilir bir ünlü değil! Filmi varsa senin cebinden bir 150-200 tırtıklarsa programa gelir. Şimdiden söyleyeyim yazmayın bana bu bayanı" ifadelerini kullandı.

Gupse Özay'ın bu ifadelere nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu.