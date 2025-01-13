Melikşah Altuntaş'tan Gupse Özay'a sert sözler
Yönetmen ve yazar Melikşah Altuntaş, ünlü oyuncu Gupse Özay hakkında; "Bu kadına güvenmeyin, güvenilir bir ünlü değil!" dedi
Melikşah Altuntaş, YouTube'da Gupse Özay ile ilgili sert ifadeler kullandı.
Yayınladığı videoda bir izleyicisinin Gupse Özay ile ilgili yorumunu okuyan Altuntaş, ünlü oyuncuya ağır ithamlarda bulundu. Altuntaş; "Bu Gupse Özay’ı ne yazıp durmuşsunuz. Filmi mi var? Filmi olduğunda ortaya çıkar. Buna güvenmeyin, güvenilir bir ünlü değil! Filmi varsa senin cebinden bir 150-200 tırtıklarsa programa gelir. Şimdiden söyleyeyim yazmayın bana bu bayanı" ifadelerini kullandı.
Gupse Özay'ın bu ifadelere nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu.