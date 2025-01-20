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        Melikgazi Belediyesi 2 mahallede yeni konut yapacak

        Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi, Altınoluk ve Kazım Karabekir mahallelerinde inşa edilecek konutlar için temel atma töreni düzenleyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 13:56 Güncelleme: 20.01.2025 - 13:56
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        Melikgazi Belediyesi 2 mahallede yeni konutlar
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        Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi, 21 Ocak Salı günü saat 13.30'da Altınoluk Mahallesi'nde 120 konuttan oluşan Yatay Mimari Projesi'nin temel atma töreninin ardından 22 Ocak Çarşamba günü saat 13.00'te Kazım Karabekir 2. etap kentsel dönüşüm konutlarının da temel atma töreni gerçekleştirecek.

        İlçede inşa edilecek yeni konutlara ilişkin açıklamada bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kayseri'ye bu güzel projeyi daha kazandırıyoruz. Altınoluk Mahallesi bahçeli evler konut projemiz, depremden sonra şehircilik açısından konutların daha çok yatay mimari, düşük katlı mahalle ve site konseptinde yapılması yönünde olan bir proje. Yatay mimari projemiz 2 katlı bahçeli ev olarak 100 bin metrekarelik çok büyük bir alanda 120 konuttan oluşuyor. Her bir blokta 4 adet bahçeli ev var. İnşallah temelini attıktan sonra da en kısa zamanda da bitmesini planlıyoruz. Yer olarak çok merkezi bir alanda yer alacak olan konutlarımızın 21 Ocak Salı günü saat 13.30’da temelini atıyoruz. Tüm hemşehrilerimiz davetlidir" dedi.

        Kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiği Kazım Karabekir Mahallesi'nde 2. etap çalışmaları için temel atma töreni yapılacağını da hatırlatan Başkan Palancıoğlu, "Kentsel dönüşümle ilgili çok büyük projeleri hayata geçirdik. Kentsel dönüşümde hız kesmek yok. Battalgazi, Kazım Karabekir, Anbar ve Yıldırım Beyazıt gibi farklı bölgelerde binlerce dairenin kentsel dönüşümünü sağlıyoruz. Mahallelerde sadece kentsel dönüşüm değil sosyal bir dönüşüm de meydana geliyor. Kazım Karabekir 1. Etap 1986 daire 120 dükkândan oluşan 40 hektarlık bir alandaki kentsel dönüşüm projemiz bitmişti. Tüm sosyal donatıları ile güzel bir mahalle ortaya çıktı. 22 Ocak Çarşamba günü saat 13.00'te temelini atacağımız kentsel dönüşüm bloklarımız 20 blok 794 daireden oluşuyor. Rabbim inşallah kazasız belasız binaları yapıp bitirmeyi nasip etsin. Her iki temel atma törenimize tüm vatandaşlarımızı bekleriz" ifadelerini kullandı.

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