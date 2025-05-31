Melike Şahin'den eşine: Bütün yıllar bizim olsun kocam
Melike Şahin, eşi Sedat Arpalık ile ikinci evlilik yıl dönümlerini sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımla kutladı
Melike Şahin, 2023'te hayatını birleştirdiği eşi Sedat Arpalık'a sosyal medya hesabı üzerinden bir sürpriz yaptı.
Evliliklerinin 2'nci yılını Instagram hesabından çok özel fotoğraflarla kutlayan Melike Şahin; "Dünyada 8'inci, dünya evinde ve Garip ile 2'inci yılımız kutlu olsun. Bütün yıllar bizim olsun kocam" notunu düştü.
MELİKE ŞAHİN HAKKINDA
Sivas Divriğili olan ve çocukluğundan itibaren müziğe büyük ilgi duyduğunu belirten Melike Şahin, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde okuduğu sıralarda Çağdaş Müzik Merkezi’nde Timur Selçuk’tan şan dersleri aldı. 2012'de mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji eğitiminin ardından 2017'ye kadar Baba Zula ile vokalist olarak çalıştı.
Baba Zula ile çalışmayı bırakmadan kısa bir süre önce 'Melikşah ve Saz Arkadaşları' adı altında bir proje başlattı, bu ekiple Beyoğlu'nda bir süre konserler verdi.
2017'de Fransız yönetmen Tony Gatlif’in 'Djam' isimli filminde seslendirdiği üç şarkı ile yer aldı ve aynı yıl filmin dünya prömiyeri öncesinde Cannes Film Festivali’nde bir konser verdi.
Müzik dünyasında iyi bir çıkış yakalayan Melike Şahin, geçtiğimiz yıl "grammy.com"un prestijli Global Spin serisinde yer alan ilk Türk şarkıcı oldu. Müzik dünyasında iyi bir yükseliş yakalayan şarkıcı, "grammy.com"un prestijli Global Spin serisinde yer alan ilk Türk sanatçı oldu. Global Spin serisi, Coldplay ile de sahne alan Elyanna gibi yıldızların yanı sıra Fransız sanatçı GIMS gibi uluslararası üne sahip isimleri de ağırladı. Şahin, Global Spin performansıyla kültürlerarası müzik buluşmalarına bir yenisini daha eklerken, Türkiye’yi de temsil etme başarısı gösterdi.