Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Melike Şahin'den doğal poz - Magazin haberleri

        Melike Şahin'den doğal poz

        Son dönemin popüler şarkıcılarından Melike Şahin, makyajsız fotoğrafını yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 09:39 Güncelleme: 28.05.2025 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arada çok fark var
        ABONE OL
        ABONE OL

        Melike Şahin, geçtiğimiz hafta Viyana ve Zürih'te sahne almıştı.

        Şahin, bu iki seyahatinde çekilen fotoğraflarını paylaştı.

        Ünlü şarkıcı fotoğraflarından birinde makyajsız ve doğal haline yer verdi.

        REKLAM

        Şahin'in fotoğraflarını; Sinem Kobal, Hazal Kaya ve Uraz Kaygılaroğlu da beğendi.

        Melike Şahin, 2023'te Sedat Arpalık ile evlenmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Melike Şahin

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        Hiçbir rahatsızlığı yoktu! 6 yaşında kalp krizi!
        Hiçbir rahatsızlığı yoktu! 6 yaşında kalp krizi!
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        11 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak
        11 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Bir zamanların efsane sosyal medya platformları!
        Bir zamanların efsane sosyal medya platformları!
        İşçi de patron da mutsuz
        İşçi de patron da mutsuz
        İş yerine patlayıcı attılar: 7 kişi yaralı
        İş yerine patlayıcı attılar: 7 kişi yaralı
        Gelecek 5 yılda sıcaklıkların rekor kırması bekleniyor
        Gelecek 5 yılda sıcaklıkların rekor kırması bekleniyor
        İsrail yardım merkezine saldırdı!
        İsrail yardım merkezine saldırdı!
        ABD uluslararası öğrencilerin sosyal medya hesaplarını kontrol edecek
        ABD uluslararası öğrencilerin sosyal medya hesaplarını kontrol edecek
        Ütü ile öldürdü: Diğer yarımı kaybettim
        Ütü ile öldürdü: Diğer yarımı kaybettim
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        Hapis cezası aldı
        Hapis cezası aldı
        Papara kilit!
        Papara kilit!
        Habertürk Anasayfa