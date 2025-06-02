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        Haberler Spor Voleybol Meliha Diken Eczacıbaşı Dynavit’e döndü - Voleybol Haberleri

        Meliha Diken Eczacıbaşı Dynavit’e döndü

        Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Eczacıbaşı Dynavit, daha önce formasını giydiği deneyimli ve milli oyuncu Meliha Diken'i 2025 – 2026 sezonu kadrosuna dahil etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 16:59 Güncelleme: 02.06.2025 - 16:59
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        Meliha Diken, Eczacıbaşı Dynavit'e döndü!
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        Milli voleybolcu Meliha Diken, 2018-2019 sezonundan sonra yeniden Eczacıbaşı Dynavit'e transfer oldu.

        MELİHA DİKEN AÇIKLAMASI

        Meliha Diken’in transferiyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Meliha Diken’i yeniden kadromuzda görmekten mutluluk duyuyoruz. Profesyonelliği, çalışkanlığı ve tecrübesiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni sezon hedeflerimize ulaşmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

        Transferle ilgili görüşlerini aktaran Meliha Diken, “Eczacıbaşı Dynavit için yeniden mücadele edecek olmak heyecan verici. Sahada tecrübem, enerjim ve takım ruhuna olan inancımla takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum. Yeni sezonda görüşmek üzere!” dedi.

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        MELİHA DİKEN HAKKINDA

        1993 doğumlu Meliha Diken, Bosna Hersek asıllı Türk milli voleybolcudur. 187 cm boyundaki Diken, smaçör pozisyonunda görev yapmaktadır. Kariyerine Kula Gradacac'ta başlayan deneyimli oyuncu; İlbank, Fenerbahçe, Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank ve Fenerbahçe Medicana formalarını giymiştir. 2025-2026 sezonu itibarıyla Eczacıbaşı Dynavit kadrosuna katılacaktır.

        KULÜP BAŞARILARI

        Türkiye Ligi Şampiyonluğu: 2014-2015, 2016-2017, 2020-2021, 2022-2023, 2023-2024

        Türkiye Kupası Şampiyonluğu: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021, 2023-2024, 2024-2025

        Türkiye Süper Kupası Şampiyonluğu: 2015-2016, 2018-2019, 2022-2023, 2024-2025

        CEV Kupası Şampiyonluğu: 2017-2018

        CEV Şampiyonlar Ligi İkinciliği: 2020-2021

        MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

        2014 Avrupa Ligi Şampiyonu

        2015 Avrupa Oyunları Şampiyonu

        2015 U23 Dünya İkincisi

        2018 FIVB Milletler Ligi İkincisi

        2019 Avrupa Şampiyonası İkincisi

        2023 FIVB Milletler Ligi Şampiyonu

        BİREYSEL BAŞARILAR

        2009 Bosna Hersek Yılın Voleybolcusu

        2011 Bosna Hersek Yılın Voleybolcusu

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