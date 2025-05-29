Melih Mahmutoğlu: Türkiye Ligi'ni de kazanmamız gerekiyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen THY Euroleague Final Four'da şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda kaptan Melih Mahmutoğlu, açıklamalarda bulundu. Euroleague kupasını 2. kez kulübe getirdikleri için mutlu olduklarını aktaran Mahmutoğlu, Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde geçtiğimiz sezona göre takımdaki farklılıkları şu sözlerle paylaştı:

"Hoca o sene takıma yeni gelmişti, takımda bazı şeylerin oturması gerekiyor. Geçen seneye göre bu sene daha fazla tecrübelendi. Daha aç bir takım oldu. Savaşçı bir takım oldu. Bu sene de sezon boyunca, play-off'ta ve Final Four'da göstererek, sonunda da kupaya ulaşarak bunu gösterdi takım."

"AVRUPA'NIN EN İYİ BASKETBOLUNU OYNAYARAK ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİK"

Sezonun özellikle aralık ayında üst üste yaşanan kayıplar ve o dönemdeki motivasyonla ilgili soruya Mahmutoğlu, "Sezon boyunca inişler-çıkışlar olacaktır ama kötü durumdan iyi duruma geçmek gerçekten büyük takımların yapabileceği bir şey. Biz de bunu başardık, aramızda çok konuştuk; hem hocayla toplantılarda, hem kendi aramızda. Çünkü bu takım şampiyon olacağına inanıyordu. Hem iyi basketbolla hem coşkuyla, savaşarak kötü durumdan çıkarak, Avrupa'nın en iyi basketbolunu oynayarak şampiyonluğu hak ettiğine inanıyorum" yanıtını verdi.

"TÜRK BASKETBOLU AVRUPA SEVİYESİNDE ÇOK İYİ DURUMDA"

Türk kulüplerinin son yıllarda Avrupa'da aldığı başarılarla alakalı da 35 yaşındaki basketbolcu, "Türk basketbolu artık özellikle Avrupa seviyesinde, çok iyi durumda. Öncellikle biz başlattık ondan sonra A. Efes 2 kere şampiyon olarak, biz tekrardan kupayı aldık. Gerçekten ülkemiz için çok önemli. Bir kere daha bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.