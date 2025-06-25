Melih Mahmutoğlu: Beşiktaş'ın hakkını yememek lazım

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 yenerek ve seriyi 4-1'e getirerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, karşılaşmayı değerlendirdi.

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"ARTIK ŞAMPİYONLUKLARI SAYMIYORUM"

Şampiyonluğu değerlendiren Mahmutoğlu, "Artık şampiyonlukları saymıyorum. Harika bir sezon oldu. Çok yorulduk. Bu takım her şeyi hak etti. Arkadaşlıkla, kardeşlikle, taraftarıyla aile oldu. Bu sezonki 3. kupayı aldık. Herkese teşekkür ediyorum. Tarihe geçecek bir sezon oldu. Bir kere daha bu takımla gurur duyuyorum." dedi.