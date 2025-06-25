Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Basketbol Melih Mahmutoğlu: Beşiktaş'ın hakkını yememek lazım - Basketbol Haberleri

        Melih Mahmutoğlu: Beşiktaş'ın hakkını yememek lazım

        Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 yenerek ve seriyi 4-1'e getirerek şampiyonluğa ulaştıkları maçın ardından, "Beşiktaş'ın hakkını yememek lazım" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 23:15 Güncelleme: 25.06.2025 - 23:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Beşiktaş'ın hakkını yememek lazım"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 yenerek ve seriyi 4-1'e getirerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "ARTIK ŞAMPİYONLUKLARI SAYMIYORUM"

        Şampiyonluğu değerlendiren Mahmutoğlu, "Artık şampiyonlukları saymıyorum. Harika bir sezon oldu. Çok yorulduk. Bu takım her şeyi hak etti. Arkadaşlıkla, kardeşlikle, taraftarıyla aile oldu. Bu sezonki 3. kupayı aldık. Herkese teşekkür ediyorum. Tarihe geçecek bir sezon oldu. Bir kere daha bu takımla gurur duyuyorum." dedi.

        "BEŞİKTAŞ'IN HAKKINI YEMEMEK LAZIM"

        Rakipleri Beşiktaş ile ilgili konuşan kaptan, "Beşiktaş'ın hakkını yememek lazım. Müthiş iş yaptılar. Çok iyi takımlar. Her maç pes etmeden oynadılar. Onlarla finalde oynamak güzeldi. Sonunda kupaya ulaştık. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        "GUDURIC'İ ÇOK ÖZLEYECEĞİM"

        Son olarak, takıma veda eden Marko Guduric hakkında konuşan Mahmutoğlu, "Marko Guduric'i çok özleyeceğim. Çok özleyeceğim. O gerçek bir Fenerbahçeli. Yine geri dönecek, ben hissediyorum." sözlerini sarf etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu!
        Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu!
        Trump'tan Mamdani'ye sert eleştiri
        Trump'tan Mamdani'ye sert eleştiri
        İstanbul merkezli 6 ilde büyük uyuşturucu operasyonu!
        İstanbul merkezli 6 ilde büyük uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesinde konuştu
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde temaslar
        Rüzgarla başka bir ilçeye sıçradı!
        Rüzgarla başka bir ilçeye sıçradı!
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        En düşük emekli aylığına zam yolda mı?
        En düşük emekli aylığına zam yolda mı?
        Boşanıyorlar
        Boşanıyorlar
        Evini bastığı kız arkadaşını öldürdü!
        Evini bastığı kız arkadaşını öldürdü!
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Katliam gibi kaza! 5 can kaybı var!
        Katliam gibi kaza! 5 can kaybı var!
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz öngörüsü
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz öngörüsü
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        Habertürk Anasayfa