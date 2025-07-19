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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Melih Mahmutoğlu 1 yıl daha Fenerbahçe Beko'da! - Basketbol Haberleri

        Melih Mahmutoğlu 1 yıl daha Fenerbahçe Beko'da!

        Fenerbahçe Beko, sarı-lacivertli formayı 2013 yılından bu yana aralıksız giyen kaptan Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 13:52 Güncelleme: 19.07.2025 - 13:52
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        Melih Mahmutoğlu 1 yıl daha F.Bahçe'de
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        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Kaptan Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını duyurdu.

        Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, ismi Fenerbahçe Erkek Basketbolu ile özdeşleşmiş olan Takım Kaptanımız Melih Mahmutoğlu ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. 2013-2014 sezonundan bu yana formamızı giyen Melih Mahmutoğlu, bu süre zarfında iki EuroLeague şampiyonluğunun yanı sıra 7 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı. Adını şanlı Fenerbahçe tarihine altın harflerle yazdırmış olan kaptanımız, bu sezon da çubuklu formayı terletmeye devam edecektir. Bu anlaşmanın kulübümüze ve takım kaptanımız Melih Mahmutoğlu’na hayırlı olmasını diliyor; kıymetli sporcumuzun sarı lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz" denildi.

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