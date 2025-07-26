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        Haberler Magazin Melek Mosso, Kıbrıs tatilinde kaza geçirdi - Magazin haberleri

        Melek Mosso, Kıbrıs tatilinde kaza geçirdi

        Melek Mosso, Kıbrıs tatilinde bahçe temizlerken terliğinin kayması sonucu kafa üstü düşerek talihsiz bir kaza geçirdi. Sosyal medya hesabından yaşadığı anları paylaşan Mosso; "3 santim aşağı gelseydi, belki bugün burada olmazdım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 19:51 Güncelleme: 26.07.2025 - 19:53
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        Kıbrıs tatilinde kaza geçirdi
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        Ünlü şarkıcı Melek Mosso, Kıbrıs'taki tatilinde talihsiz bir kaza geçirdi. Bahçe temizliği yaparken terliğinin kayması sonucu kafa üstü düşen Mosso, yaşadığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Kazanın ardından üç gündür zor zamanlar geçirdiğini belirten şarkıcı, "Bahçe önünü yıkarken terliğim kaydı ve kafa üstü düştüm. Arkadaşlar, dua edin, desteklerinizi bekliyorum. Üç gündür başıma gelmeyen kalmadı. Kem gözlüler, nazar etmeyin, yeter artık." ifadelerini kullandı.

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        Mosso, daha sonra bir beach partide dans ettiği anları paylaşarak, "Sanıyorsunuz ki nazarlar beni yıkar, ama yıkamaz. Geldim, kaldığım yerden devam ediyorum." dedi.

        Kendisi için endişelenen tüm hayranlarına teşekkürlerini ileten Melek Mosso, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirtti. Yaşadığı kazanın önemine dikkat çeken şarkıcı, "Endişelenen herkese çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim, canım sıkılır, hemen ah vah etmem. Aman dikkat edin, görünmez kazalar var. Eğer düşerken 3 santim aşağı gelseydi, belki bugün burada olmazdım. Kendinize çok iyi bakın, hem kötü gözlerden hem de hasetten korunmayı ihmal etmeyin. Mesaj atan herkese tekrar çok teşekkür ederim, çok incesiniz." diye konuştu.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Melek Mosso

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