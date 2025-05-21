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        Haberler Müzik Melek Mosso, depremzedeler için ücretsiz konser verdi

        Melek Mosso, depremzedeler için ücretsiz konser verdi

        Melek Mosso, Adıyaman'da depremzedeler için ücretsiz bir konser verdi; "Depremin acısını yüreğimde hissettim, bir kız kardeşiniz olarak her zaman yanınızdayım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 18:40 Güncelleme: 21.05.2025 - 19:43
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        Depremzedeler için ücretsiz konser verdi
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        Güçlü sesiyle herkesin kalbine dokunan Melek Mosso, bu kez depremzedelerle buluştu. Adıyaman’da bulunan depremzedeler için ücretsiz konser veren Melek Mosso, müziğin iyileştirici gücünü herkese hissettirdi. Geriye unutulmaz anılar kaldı.

        Şarkıcı, bu özel konserde dinleyicilerle duygularını şu sözlerle paylaştı: "Sevgili Mustafa Kemal Atatürk der ki; 19 Mayıs, benim doğum günümdür. O yüzden 19 Mayıs, benim için Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum günü gibidir. Kutlu olsun hepimize! Ve 6 Şubat’tan beri çok kayıplar verdik, çok yaralar aldık. Yaralarımızı sarmaya çalıştık. Sarmaya da devam edeceğiz. Depremin acısını yüreğimde sanki sizlerin bir evladı gibi hissetmiş biriyim ben. Sizlerin yüreğinde olan acılara bir parça olsa merhem sürebilmek için buradayım. Ve hiçbir zaman yalnız olmadığınızı, benim her zaman sizin bir kız kardeşiniz olarak burada yanınızda olduğumu bilmenizi isterim.

        Melek Mosso, sözlerine şöyle devam etti; "Bu sahnede biz bugün ücretsiz bir konser veriyoruz. Bu benim için bir gururdur. Omzumda, göğsümde bir gurur olarak taşıyorum. İyi ki geldim, ben burada bir Adıyaman’ın evladı gibiyim. Beni sarıp sarmaladığınız için, beni kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kayıplar veren herkese sabırlar ve baş sağlığı diliyorum. Sizleri çok seviyorum, asıl ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz."

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        #Melek Mosso

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