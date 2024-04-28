"BİRİ TÜRKÜCÜ DİĞERİ MANKEN..."

Melek Baykal, Alişan ve Çağla Şikel'in o dönem ekran tecrübesinin olmaması ve birinin türkücülük, diğerinin ise modellikten geliyor olması nedeniyle ön yargı sahibi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: Ben ikisine de karşı çıkmıştım. Çünkü Türker İnanoğlu benimle ilk konuştuğunda dedi ki; "Alişan ve Çağla Şikel var." Dedim ki; "O zaman beni affedin ne olur, çünkü ben biri manken diğeri türkücü... Oynayamam kusura bakmayın." Israrla "Sen bana güven, olacak" dedi ve gerçekten de oldu. Türker ağabey havayı çok iyi koklayan bir adamdı.