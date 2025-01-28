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        Haberler Dünyadan Melania Trump'ın Beyaz Saray'daki yeni resmi portresi yayınlandı - magazin haberleri

        Melania Trump'ın Beyaz Saray'daki yeni resmi portresi yayınlandı

        Donald Trump'ın ABD'ye ikinci kez başkan seçilmesinin ardından yeniden 'First Lady' ünvanını alan Melania Trump, yeni resmi portresiyle "Harekete geçmeye hazırım" mesajı verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 12:04 Güncelleme: 28.01.2025 - 12:24
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        First Lady hazır
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        Donald Trump ile birlikte eşi Melania Trump da Beyaz Saray'a döndü.

        ABD'nin First Lady'si Melania Trump'ın yeni resmi portresi yayınlandı. Fotoğraf, Donald Trump'ın başkan olarak yemin etmesinden bir gün sonra, çiftin 20'nci evlilik yıldönümünden bir gün önce, yani 21 Ocak'ta Beyaz Saray'da çekildi.

        Siyah - beyaz fotoğrafta, koyu renkli bir takım giydiği görülen Melania Trump, Sarı Oval Oda'daki bir masanın başında kendinden emin pozuyla dikkat çekti.

        Melania Trump'ın parmak uçlarını masanın üzerine sıkıca yerleştirdiği pozu, ABD'lilerin tarihsel olarak first lady'lerden beklediği, güçsüzlerin savunucusu olmaya ve 'işe koyulmaya', harekete geçmeye hazır olduğu şeklinde yorumlandı.

        54 yaşındaki First Lady, Donald Trump'ın ikinci döneminin ilk gününde ailesiyle birlikte resmi ikametgâhına döndü. Slovenya doğumlu, eski bir model olan Melania Trump, ABD dışında doğan ikinci first lady ve vatandaşlığa geçen ilk kişi oldu.

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        Melania Trump'ın resmi portresini, Trump ailesinin 20 yıldan uzun bir zamandır fotoğrafçılığını yapan Belçikalı Régine Mahaux çekti.

        Mahaux, Melania Trump'ın 2017'de ilk kez First Lady olduğunda da resmi portresini çekmişti.

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        #Melania Trump
        #beyaz saray
        #Donald Trump
        #first lady

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