Mekanik filminin konusu nedir? The Mechanic oyuncuları kimler?
Mekanik (The Mechanic) filmi 27 Kasım Pazartesi günü sinema perdesinin ardından, televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2011 yılında vizyona giren filmin başrollerini aksiyon filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Jason Statham ve Ben Foster paylaşmaktadır. Peki, "Mekanik filminin konusu nedir? The Mechanic oyuncuları kimler?" İşte Mekanik filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
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Mekanik filmi beyaz perdenin ardından televizyon izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmin senaryosu Richard Wenk , Lewis John Carlino tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda Simon West oturmaktadır. Peki, "Mekanik filminin konusu nedir? The Mechanic oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Mekanik (The Mechanic) filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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MEKANİK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Mekanik, olası düşmanlarını yok eden bir yeraltı örgütünün suikastçılarına verdiği bir isimdir. Arthur Bishop, eli çabuk, temiz ve profesyonelce iş çıkaran bir mekaniktir. Öyle ki örgütle arasındaki bir numaralı arabulucu olan menajeri Koca Harry’i dahi ortadan kaldırmaktan çekinmez. Baba yadigarı mesleğini sürdürürken, yalnız olmanın yarattığı psikolojik yükü ise olanca gücüyle sırtlamaya çalışmaktadır. İç çalkantıları ile boğuşurken Harry’nin doyumsuz ve soğukkanlı oğlu Steve ile aralarında ilginç bir ortaklık doğar.
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MEKANİK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Jason Statham (Arthur Bishop)
Ben Foster (Steve McKenna)
Tony Goldwyn (Dean Sanderson)
Donald Sutherland (Harry McKenna)
Jeff Chase (Burke)
John McConnell (Andrew Vaughn)
Mini Anden (Sarah)
Stuart Greer (Ralph)
Christa Campbell (Kelly)
Lance E. Nichols (Henry)
J.D. Evermore (silah kaçakçısı)
David Leitch (Sebastian)
Mark Nutter (Dean'ın koruması)
Lara Grice (Bayan Finch)
Ada Michelle Loridans (Finch'in kızı)
Katarzyna Wolejnio (Maria)
James Logan (Jorge Lara)
Eddie J. Fernandez (Lara'nın koruması)
Joshua Bridgewater (araba hırsızı Raymond)
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