Mehteran Birliği gösterileri Dolmabahçe'de başladı
Dolmabahçe Sarayı'nda, Milli Saraylar Başkanlığı tarafından gelenek haline getirilen yaz dönemi mehteran gösterileri başladı
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Milli Saraylar Başkanlığı tarafından gelenek haline getirilen yaz dönemi mehteran gösterileri ziyaretçilerle buluştu.
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Dolmabahçe Sarayı'nın Hazine Kapısı önünde başlayan gösteriler, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini kazandı.
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Yaklaşık 30 dakika süren gösteride Segah Peşrevi, Şehzade Süleyman Marşı, Tarihi Çevir, Mehterhane-i Hakani Marşı, Ordu Marşı ve Hücum Marşı'nın da aralarında bulunduğu repertuvar seslendirildi.
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Mehter icrasını aslına uygun olarak sergileyen, müzik eğitimi almış profesyonel kişilerden oluşan Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, dönemin müzik kültürünü yansıtan kostümleri ve geleneksel enstrümanlarıyla gösteride yer aldı.
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GÖSTERİLER YAZ BOYUNCA DEVAM EDECEK
Tarihi 11. yüzyıla dayanan, yüzyıllar boyunca Türk ordularının moral ve motivasyon kaynağı olan mehter, zaferlerin müzikal sesi olarak beğeniyle izleniyor ve hafızalarda yer buluyor.
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Mehteran Birliğinin tarihi marşları, yaz boyunca üç sarayın avlusunda yankılanacak.
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Mehteran gösterileri, salı günleri Dolmabahçe Sarayı'nın Hazine Kapısı önünde, çarşamba günleri Topkapı Sarayı'nın Babüssaade girişinde, perşembe günleri ise Yıldız Sarayı'nın 1. avlusunda saat 11.00'de başlayacak.
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