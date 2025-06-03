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        Haberler Yaşam Mehteran Birliği gösterileri Dolmabahçe'de başladı

        Mehteran Birliği gösterileri Dolmabahçe'de başladı

        Dolmabahçe Sarayı'nda, Milli Saraylar Başkanlığı tarafından gelenek haline getirilen yaz dönemi mehteran gösterileri başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 16:54 Güncelleme: 03.06.2025 - 16:54
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          Milli Saraylar Başkanlığı tarafından gelenek haline getirilen yaz dönemi mehteran gösterileri ziyaretçilerle buluştu.

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          Dolmabahçe Sarayı'nın Hazine Kapısı önünde başlayan gösteriler, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini kazandı.

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          Yaklaşık 30 dakika süren gösteride Segah Peşrevi, Şehzade Süleyman Marşı, Tarihi Çevir, Mehterhane-i Hakani Marşı, Ordu Marşı ve Hücum Marşı'nın da aralarında bulunduğu repertuvar seslendirildi.

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          Mehter icrasını aslına uygun olarak sergileyen, müzik eğitimi almış profesyonel kişilerden oluşan Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, dönemin müzik kültürünü yansıtan kostümleri ve geleneksel enstrümanlarıyla gösteride yer aldı.

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          GÖSTERİLER YAZ BOYUNCA DEVAM EDECEK

          Tarihi 11. yüzyıla dayanan, yüzyıllar boyunca Türk ordularının moral ve motivasyon kaynağı olan mehter, zaferlerin müzikal sesi olarak beğeniyle izleniyor ve hafızalarda yer buluyor.

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          Mehteran Birliğinin tarihi marşları, yaz boyunca üç sarayın avlusunda yankılanacak.

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          Mehteran gösterileri, salı günleri Dolmabahçe Sarayı'nın Hazine Kapısı önünde, çarşamba günleri Topkapı Sarayı'nın Babüssaade girişinde, perşembe günleri ise Yıldız Sarayı'nın 1. avlusunda saat 11.00'de başlayacak.

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