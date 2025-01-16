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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mehmet’in şüpheli ölümünde sıcak gelişme! | Son dakika haberleri

        Mehmet’in şüpheli ölümünde sıcak gelişme!

        Show TV ekranlarında yayımlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programında ortaya çıkan tanık, İzmir'de 27 yaşındaki Mehmet Özgün'ün 17 Temmuz 2023 günü şüpheli ölümünü aydınlatacak yeni bilgiler verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 20:26 Güncelleme: 16.01.2025 - 21:38
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        Mehmet'in şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
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        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının 13 Ocak gününden bu yana ayrıntılı olarak gündeme getirdiği olayda, Mehmet Özgün 17 Temmuz 2023 günü aracının içinde ölü bulunmuş, savcılık soruşturmayı üç ay sonra “kovuşturmaya yer olmadığına” karar vererek kapatmıştı.

        Ancak araçta hiçbir parmak izi bulunamaması, intihar ettiği ileri sürülen Mehmet Özgün’ün ellerinde barut izine rastlanmaması, babası Ali Özgün’ün ısrarla cinayet olduğunu ileri sürmesine rağmen, tanıkların ve şüphelilerin ifadesinin alınmaması, olayda yer alan kişilerin telefon kayıtlarının sorgulanmaması dikkat çekti.

        “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme” programına konuk olan baba Ali Özgün, oğlunun ölümünün dosyalara intihar olarak geçtiğini, ancak cinayet şüphesini güçlendiren çok fazla ayrıntı olduğunu savundu. Baba, oğlu Mehmet’in ölümüne Cansu Ö. İle Elvan T. isimli kadınlar arasında kalmasının neden olduğunu ileri sürdü.

        ANNEDEN TEHDİT

        13 Ocak günü yayına bağlanan Cansu Ö. Mehmet Özgün’ün cesedini ilk gören kişi olduğunu kabul etti. Ancak bu sırada telefonu alan annesi canlı yayında “kızımın psikolojisini bozuyorsunuz, size yayın yasağı aldırabilirim” diyerek Didem Arslan Yılmaz’ı tehdit etti.

        Bu tehdit karşısında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslenen Didem Aslan Yılmaz, olayı yeni bilgilere, mahkeme belgelerine, olay yeri tutanaklarına, kriminal raporlara ve görüntülere dayanarak gündeme getirmeyi sürdürdü.

        TANIK SÜRPRİZİ

        Bugün yayına bağlanan bir tanık, ölümünden hemen önce Mehmet Özgün’ü aracının başında gördüğünü ve yanındaki kişinin Didem Aslan Yılmaz’ın gündeme getirdiği Elvan T.’nin yakın arkadaşı olan Burak Y. olduğunu söyledi, her ikisinin de kıyafetlerini tarif etti, konuştuklarını anlattı.

        Mehmet Özgün’ün ölümüne ilişkin soruşturmada savcılığın “Kovuşturmaya yer olmadığına” dair kararına ailesinin yaptığı itirazlar mahkeme tarafından reddedilmiş, aile “kanun yararına bozma” talebiyle Adalet Bakanlığı’na başvurmuştu.

        YENİDEN SORUŞTURMA AÇILABİLİR

        Ayrıca baba Ali Özgün’ün Cimer’e yaptığı başvuru üzerine, bir Adalet Bakanlığı müfettişi İzmir’e gelerek dosyayı soruşturmaya başlamıştı.

        Didem Aslan Yılmaz’la Vazgeçme programının ortaya çıkardığı tanığın anlattıkları, kapatılan dosyanın yeniden açılmasını sağlayacak “yeni delil” niteliğinde.

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