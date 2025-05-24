Mehmet Yılmaz Ak: Hayalim oyuncu olmak değildi

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'da 'Timur' karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak, İspanya'nın prestijli dergilerinden birine röportaj verdi.

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Röportajda; çocukluk hayallerinden bugünkü mesleki yolculuğuna uzanan süreci anlatan Mehmet Yılmaz Ak, oyunculuğa başlangıcının bilinçli bir tercih olmadığını dile getirdi.

"HAYALİM OYUNCULUK DEĞİLDİ"

Sanata olan ilgisinin zamanla şekillendiğini belirten Mehmet Yılmaz Ak; "Çocukken oyuncu olma gibi bir hayalim yoktu. Ancak sanata ve hikâye anlatımına duyduğum ilgi, zamanla beni oyunculuğa yöneltti" şeklinde konuştu.

"TUTKULU VE MERAKLI BİRİYİM"

"Mesleki zorlukları severim. Bu tempolu işin kendisi zaten başlı başına bir mutluluk kaynağı" diyen Mehmet Yılmaz Ak, ayrıca; "Tutkulu ve meraklı biriyim. Hayatın ve yaratıcılığın farklı yönlerini keşfederken her zaman kendi değerlerime sadık kalmaya çalışırım" ifadelerini kullandı.