Mehmet Okur ile oğlu Yiğit Okur'un tavla mücadelesi
Bir dönem NBA'de oynayan emekli basketbolcu Mehmet Okur, oğlu Yiğit Okur ile Çeşme'de tatil yapıyor. Bir plajda görüntülenen baba - oğul, tavla oynadı
Giriş: 10.07.2025 - 08:23 Güncelleme: 10.07.2025 - 08:23
Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; yaşamını uzun yıllardır ABD'de sürdüren Mehmet Okur, ailesiyle birlikte Çeşme'de tatil yapıyor.
Burada yazlık evleri bulunan Mehmet Okur, oğlu Yiğit Okur ile bir plajda tavla oynarken görüntülendi.
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