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        Haberler Objektife Takılanlar Mehmet Okur ile oğlu Yiğit Okur'un tavla mücadelesi - Magazin haberleri

        Mehmet Okur ile oğlu Yiğit Okur'un tavla mücadelesi

        Bir dönem NBA'de oynayan emekli basketbolcu Mehmet Okur, oğlu Yiğit Okur ile Çeşme'de tatil yapıyor. Bir plajda görüntülenen baba - oğul, tavla oynadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 08:23 Güncelleme: 10.07.2025 - 08:23
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        Baba - oğulun tavla mücadelesi
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        Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; yaşamını uzun yıllardır ABD'de sürdüren Mehmet Okur, ailesiyle birlikte Çeşme'de tatil yapıyor.

        Burada yazlık evleri bulunan Mehmet Okur, oğlu Yiğit Okur ile bir plajda tavla oynarken görüntülendi.

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        #Mehmet Okur
        #yiğit okur

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