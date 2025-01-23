Mehmet'in şüpheli ölümünde çember daralıyor
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Mehmet Özgün'ün şüpheli ölümü konuşulmaya devam ediyor. Bugün baba Ali Özgün ve anne Çiğdem Özgün oğullarının ölümü ile ilgili şüphelerini dile getirdi.
Görgü tanığı olay yerinde, ölen Mehmet’in yanında Burak’ın olduğuna yüzde yüz emin olduğunu söylerken, yayında Ali Bey işletmelerinde çalışan garson da Elvan ve Mehmet arasındaki ilişkiyi anlattı.
Garson Orçun, Elvan’ın Mehmet’i Cansu’dan kıskandığını, davranışlarının normal olmadığı ve ikilinin tartışma yaşadığını dile getirdi.
Programın sonlarına doğru Didem Arslan Yılmaz sevgili Cansu’nun kardeşi Sude’nin Vazgeçme ekibine özel açıklamalarını ve polis kamerası görüntülerini yayınladı.