Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mehmet'in şüpheli ölümünde çember daralıyor | Son dakika haberleri

        Mehmet'in şüpheli ölümünde çember daralıyor

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Mehmet Özgün'ün şüpheli ölümü konuşulmaya devam ediyor. Bugün baba Ali Özgün ve anne Çiğdem Özgün oğullarının ölümü ile ilgili şüphelerini dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 21:20 Güncelleme: 23.01.2025 - 21:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mehmet'in şüpheli ölümünde çember daralıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Görgü tanığı olay yerinde, ölen Mehmet’in yanında Burak’ın olduğuna yüzde yüz emin olduğunu söylerken, yayında Ali Bey işletmelerinde çalışan garson da Elvan ve Mehmet arasındaki ilişkiyi anlattı.

        Garson Orçun, Elvan’ın Mehmet’i Cansu’dan kıskandığını, davranışlarının normal olmadığı ve ikilinin tartışma yaşadığını dile getirdi.

        Programın sonlarına doğru Didem Arslan Yılmaz sevgili Cansu’nun kardeşi Sude’nin Vazgeçme ekibine özel açıklamalarını ve polis kamerası görüntülerini yayınladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        Günün Önemli Manşetleri
        Habertürk Anasayfa