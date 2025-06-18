Mehmet Erenler, son yolculuğuna uğurlandı
Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Mehmet Erenler, pankreas kanseriyle mücadelesinin ardından 79 yaşında hayatını kaybetti. Erenler, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı ve Yeniköy'deki Aile Mezarlığı'nda defnedildi
Türk halk müziğinin önemli isimlerinden, 'Karpuz Kestim Yiyen Yok', 'Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme' ve 'Bir Çift Turna Gördüm' gibi birçok türküyü derleyen sanatçı Mehmet Erenler, 79 yaşında hayatını kaybederek toprağa verildi.
Pankreas kanseriyle mücadele eden ve organ yetmezliği sonucu vefat eden Erenler için İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Camisi'nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı.
Cenaze töreninde taziyeleri, sanatçının oğlu Serkan Erenler, kızı Selen Erenler ve torunu Zehra Erenler kabul etti.
"KENDİNDEN SONRAKİ KUŞAĞIN ÜZERİNDE ÇOK CİDDİ BİR ETKİSİ OLDU"
"KENDİNDEN SONRAKİ KUŞAĞIN ÜZERİNDE ÇOK CİDDİ BİR ETKİSİ OLDU"
Erdal Erzincan, Erenler'in "Yurttan Sesler Ekolü'nün efsane ismi" olduğunu belirterek; "Mehmet Erenler'in müzikal zevkinin, becerisinin ve bağlamasının hepimizin üzerinde emeği olduğunu düşünüyorum. Kendinden sonraki kuşağın üzerinde çok ciddi bir etkisi oldu. Çok önemli bir değeri kaybettik ama kendisi sadece bedenen aramızda değil. Bundan sonra onun izi bağlamamızın perdesinde, okuduğumuz türkülerde sonsuza kadar her an yaşayacak." dedi.
"MEHMET ERENLER, TAVIRLARIN, BAĞLAMANIN, YÖRELERİN, DERLEMELERİN EFENDİSİYDİ"
Çetin Akdeniz; "Mehmet Erenler, tavırların, bağlamanın, yörelerin, derlemelerin efendisiydi. Ondan çok şey öğrendik. Ne mutlu bana ki böyle kıymetli bir hocadan esinlendim, hatta aynı okulda hocalık yaptım. Zaman zaman tecrübelerinden faydalandım. Beyefendi, dünya tatlısı, büyükle büyük, küçükle küçük olmasını bilen çok kıymetli bir insandı. Mekânı cennet olsun. " ifadelerini kullandı.
Ümit Tokcan, Erenler ile yaklaşık 40 sene aynı sahneyi paylaştıklarını belirterek; "Hem çok kıymetli bir hocaydı hem de şefimizdi. Çok büyük bir kayıp. Onu çok özleyeceğiz, Allah rahmet eylesin." diye konuştu.
"BÜYÜK BİR GELENEĞİN ÇOK KADİM ÇINARINI BUGÜN HAKK'A UĞURLUYORUZ"
Selahattin Alpay, Mehmet Erenler'in kendisi için manevi bir hoca olduğunu dile getirerek; "22 sene beraber çalıştık, çok sazını taşıdım ve bunu hak eden bir insandı. Birçok kişiyle çalıştım fakat Mehmet Erenler'in ayrıcalığı başkaydı. Ben onun elinde ne bir kadeh ne de art düşünceli bir fikir görmedim, sanatçı olarak tartışılmazdı. Sadece İç Anadolu'nun değil, bütün Anadolu'nun repertuvarına hakimdi. Öğretileri çoktu, talebeler yetiştirdi. Mekânı cennet olsun." dedi.
"KADİM ÇINARINI BUGÜN HAKK'A UĞURLUYORUZ"
Zafer Gündoğdu Erenler için, 'bağlamanın efendisi' değerlendirmesinde bulunarak; "O, hem kişiliği hem hizmetleriyle bu kültüre, topluma ve toprağa bağlılığıyla gerçekten büyük bir değerdi. Büyük bir geleneğin çok kadim çınarını bugün Hakk'a uğurluyoruz. Ülkemizin, tüm insanlığın, türkülerimizin, bu toprağa ve bize dair ne varsa her şeyin başı sağ olsun." diye konuştu.
Erenler'in cenazesi, yakınları, sanatçı dostları ve sevenlerinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy'deki Aile Mezarlığı'nda defnedildi.
MEHMET ERENLER HAKKINDA
1946'da Ankara'da dünyaya gelen Erenler, 8 yaşında kendi kendine bağlama öğrenmeye başladı. 13 yaşında Muzaffer Sarısözen'in 'Yurttan Sesler' programına katıldı.
TRT'nin 1966'da açtığı sınavı kazanarak Ankara Radyosu'nda göreve başlayan sanatçı, sonraki yıllarda İstanbul Devlet Konservatuvarında öğretim üyesi olarak çalıştı. Mehmet Erenler, 1980'de kendi isteğiyle atandığı İstanbul Radyosu'nda bağlama sanatçısı ve koro şefliği görevlerini üstlendi.
Yurt içinde ve dışında birçok konser ve seminer veren sanatçı, çeşitli üniversitelerde ders verdi ve çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Otantik çalış biçimine sadık kalarak kendi üslubunu oluşturan nadir bağlama sanatçılarından olan Erenler, özellikle "açış" adı verilen serbest ölçülü doğaçlama çalış geleneğinin teknik hakimiyeti, duyarlılığı, yaratıcılığı ve birikimiyle dinleyicilerin beğenisini kazandı.
TRT İstanbul Radyosu sanatçısı olarak da görev yapan Mehmet Erenler, 20'den fazla albüm hazırladı.