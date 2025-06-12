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        Mehmet Erenler hastanede tedavi görüyor

        'Karpuz Kestim Yiyen Yok', 'Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme' ve 'Bir Çift Turna Gördüm'ün aralarında olduğu Türk halk müziğinden birçok türkü derleyen sanatçı Mehmet Erenler, pankreas kanseri nedeniyle hastanede tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 10:34 Güncelleme: 12.06.2025 - 10:34
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        Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden klasik bağlama virtüözü Mehmet Erenler, İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi Palyatif Servisi'nde tedavi görüyor.

        MEHMET ERENLER HAKKINDA

        'Karpuz Kestim Yiyen Yok', 'Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme' ve 'Bir Çift Turna Gördüm'ün aralarında olduğu Türk halk müziğinden birçok türkü derleyen sanatçı Mehmet Erenler, Ankara'da 1946'da dünyaya geldi. 8 yaşında kendi kendine bağlama öğrenmeye başlayan sanatçı, 13 yaşında Muzaffer Sarısözen'in 'Yurttan Sesler' programına katıldı.

        TRT'nin 1966'da açtığı sınavı kazanarak Ankara Radyosu'nda göreve başlayan sanatçı, sonraki yıllarda İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak çalıştı.

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        Mehmet Erenler, 1980'de kendi isteğiyle atandığı İstanbul Radyosu'nda bağlama sanatçısı ve koro şefliği görevlerini üstlendi.

        Yurt içinde ve dışında birçok konser ve seminer veren usta sanatçı, çeşitli üniversitelerde dersler sunup çok sayıda sanatçı yetiştirdi.

        Otantik çalış biçimine sadık kalarak kendi üslubunu oluşturan nadir bağlama sanatçılarından Erenler, özellikle 'açış' adı verilen serbest ölçülü doğaçlama çalış geleneğinin teknik hakimiyeti, duyarlılığı, yaratıcılığı ve birikimiyle dinleyicilerin beğenisini kazandı.

        Hâlâ TRT İstanbul Radyosu sanatçısı olarak görev yapan Mehmet Erenler, 20'den fazla albüm hazırladı.

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        #mehmet erenler

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