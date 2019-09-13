Aras Özbiliz'e 500 bin Euro versen gelmeyecek miydi yani? Ne oldu da 2.5 milyon Euro veriyorsunuz ki? Son yıllarda Aras Özbiliz'in mi yararı mı olmuştur yoksa Mehmet Demirkol'un mu yararın olmuştur diye sorsalar, ne azından benim zararım olmamıştır!