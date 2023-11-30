Mehmet Ayan yazdı: Sıkıcı ve yıkıcı

Ne kadar gerçek olursa olsun bu cümleler, kamuoyu önünde söylenmez, muhatabı hiçbir oyuncu o maçı önemsemez. Maçın nev’ine olursa olsun sahaya çıkan forma siyah-beyaz, takımın adı Beşiktaş’tır. Ve bu kurşuni laflardan oynayan da etkilenir oynamayan da!