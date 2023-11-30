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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Mehmet Ayan yazdı: Sıkıcı ve yıkıcı - Beşiktaş Haberleri

        Mehmet Ayan yazdı: Sıkıcı ve yıkıcı

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, evinde Club Brugge'a 5-0 mağlup oldu. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, Beşiktaş'ın performansını değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 22:51 Güncelleme: 30.11.2023 - 22:51
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        • 1

          Bazı mevkiilerde oynatacak oyuncu bulamayan! Rıza Çalımbay’ın 11’inde en zayıf halka gelecek umudu DEMİR EGE, sonrası ise son şampiyon kadronun kalecisi ERSİN DESTANOĞLU… Yedeklerde de Amir, Muleka, Gedson var! On birin kalanı milli oyuncu ya da o seviye! Bazen hocalarımız lafın nereye gideceğini bilmeyecek kadar iletişimden uzaklar.

        • 2

          İnanamadım basın toplantısında Rıza hocanın sözlerine. Gruptan çıkamayabilirsin, maçta da hiiiççç iddian olmayabilir ancak ‘bazı mevkiilerde oynatacak oyuncu bulamıyorum’ nasıl bir iletişimdir.

        • 3

          Düşünsenize Serpil Hamdi Tüzün’ün 17 yaşındaki Rıza’dan sarf-ı nazar edip ona forma şansı vermediğini! Dönemin gazetelerine de oynatacak oyuncu bulamadığını söylediğini.

        • 4

          Ne kadar gerçek olursa olsun bu cümleler, kamuoyu önünde söylenmez, muhatabı hiçbir oyuncu o maçı önemsemez. Maçın nev’ine olursa olsun sahaya çıkan forma siyah-beyaz, takımın adı Beşiktaş’tır. Ve bu kurşuni laflardan oynayan da etkilenir oynamayan da!

        • 5

          14 dakikada işin rengi belli oldu. Gelen iki golle rahatlayan rakip, tıpkı bir gece önce MAN’U’nun yaptığı gibi maça hakimiyet kurdu. Cılız bir iki atakçık, Rebiç’in dağlara taşlara vurduğu top dışında aman aman bir baskımız olamadı.

        • 6

          İkinci yarıdaki ilk 6 dakikada gelen 2 golle de konu kapandı. Çok iyi bir Beşiktaşlı olan Yiğit Tezcan dostumuzun twitini 60.dakikada gördüm. Maç 0-4 idi… SERİ KIRMIZI KARTLARLA HÜKMEN YENİLMEYİ ÖNERİYORUM yazıyordu. Halet-i ruhhiyeyi en iyi tarif eden 6 kelime olabilir mi sizce de?

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