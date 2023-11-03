Mehmet Ayan: Çekirge

Nitekim 2 kez, 14’te FALL, 31’de de N’GOY ile ilk yarıda planı tuttu. Cihat Arslan’ın bir Süper lig maçı sonrası tarif ettiği HAKSIZ REKABET MUSLERA iki pozisyonda da rakiplerine geçit vermedi. Özdeş’in 10 oyuncusu tahmin edilebilen kadrosunun bizcileyin en büyük sürprizi kuşkusuz sol beke monte ettiği Mortada idi. 29 yaşındaki Tunus’lu orta saha, Yasin ve Duhan’a göre deneyimiyle tercih edilmişti.