Mehmet Ayan: Çekirge
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan müsabakayı kaleme aldı
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Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş’in planı son derece tutarlı ve basitti. G.Saray’a karşı nereye kadar direnebilirse direnecek, kaptığı toplarla uzun vurarak çıkacak, öndeki 3 KOITA’ya alan ve zaman yaratacaktı.
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Nitekim 2 kez, 14’te FALL, 31’de de N’GOY ile ilk yarıda planı tuttu. Cihat Arslan’ın bir Süper lig maçı sonrası tarif ettiği HAKSIZ REKABET MUSLERA iki pozisyonda da rakiplerine geçit vermedi. Özdeş’in 10 oyuncusu tahmin edilebilen kadrosunun bizcileyin en büyük sürprizi kuşkusuz sol beke monte ettiği Mortada idi. 29 yaşındaki Tunus’lu orta saha, Yasin ve Duhan’a göre deneyimiyle tercih edilmişti.
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33’te ZAHA’nın bulduğu gol klas ürünü. Çıkan onbirin ‘form itibariyle’ en zayıf iki halkasından biri olan Fildişi’li, maçın 10.dakikasında harika hareketleriyle tamamladığı şutunu dışarı vurduğu andan itibaren oyunun hep içindeydi. Kerem ve kısmen Kaan’ın yardımlarıyla Kasımpaşa’nın sağ kanat savunmasına zor anlar yaşattılar.
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Aynı akın yoğunluğunu ters kanatta görmek mümkün değildi. Fıtratı gereği içeri devrilen Hakim, vaziyete zaman-zaman hakim olamasa da Mortada’nın istediği gibi ileri çıkmasını engelliyordu.
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İkinci yarı maçın hakimi ise Kasımpaşa idi. Çünkü ilk yarıdaki planlarına sadık kaldılar. Meşhur deyimimizle GEÇİŞ OYUNU’nu Boey üzerinden çokça uygulama olanağı buldular. Yarının hemen başında peşisıra gelen iki golle maç 2-1’e gelse de sonrası çetin oldu. G.Saray’ın 70’te Icardi’nin kafasıyla bulduğu pozisyon dışında öyle aman-aman “bu da nasıl kaçar” denebilecek bir denemesi olamadı.
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Tete’nin girişiyle sağ kanat alevlense de ona destek olan BOEY, arkaya çok kaçırdı rakibi FALL’ı… Aynı FALL’ın 79’da bu kez sağ kanattan bulduğu fırsatı (Yasin’e hasislik edip topu vermemesiyle) kaçırması sonucu beraberlik şansı berhava oldu.
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Kasımpaşa’nın futbol yönetimi bu maçta nasıl puan alamadık diye hayıflanmıştır. G.Saray’da ise Rize maçıyla başlayan oyun düşüşü sürüyor. Öyle derin çelişkiler var ki sahada…
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Maçın en iyilerinden biri TORERIA… Doğru. Ancak tek başına savaştığı orta sahada yetemediği için Kasımpaşa ikinci yarı 10 civarı geçiş yakaladı. 2-1 kazandık diyorsun; henüz ilk 31 dakikada Muslera iki net gol pozisyonu çıkarıyor.
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İşi döndürüp dolaştırıp seyirciye spektaküler hareketleriyle “ovvv” çektirecek HAKİM, TETE, ZAHA’ya bağlıyorsun… Onların ayaklarından netice aldın, aldın; alıyorsun da… ICARDİ’nin durumu zaten malum.
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Sanırım bir parça çekirgeye döndü iş… İki kez sıçradı… Kerem, Boey, Torerira, solbek! Abdülkerim haklı olarak düşüyorlar güçten. Toreria insan üstü ama 3 kişi değil. Orta sahadaki ciddi yazılım eksikliklerine çare olamıyor ki zaman zaman…
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İkidir aynı cümleler… Kopuk oyun… Zaman-zaman parlayan yıldızlar… Kısmi teslimiyetler…
Çekirge 2 kez sıçradı…
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