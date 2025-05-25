Mehmet Aslantuğ, sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 27 yıllık evliliklerini 2023'te sonlandırarak boşanmışlardı.

Onlar da severek ayrıldı Haberi Görüntüle

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Boşandıktan sonra uzun bir süre gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden Mehmet Aslantuğ, Şubat 2025'te psikolog Canan Şahin ile yeni bir ilişkiye başladığını; "Bir bakış bile yetermiş ya / Her şeyi anlatmaya / Ee yetmesin mi / Çıkar bakışmayı / Mesela sevgiden / Olmaz ki / Velhasıl Bakışarak geldik / Bakışarak gideceğiz. Öyleyse hoş geldiniz/ Bedeni unutmuş bir zihnin / Dansla terapi edilebildiğini / Nihayet / Siz öğrettiniz" cümleleriyle açıklamıştı.

Tanışma sürecini anlattı Haberi Görüntüle

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mehmet Aslantuğ ile Canan Şahin, Kadıköy'de eğlence sonrasında görüntülendi. Aslantuğ ile Şahin, mekân çıkışında, görüntü vermek istemeseler de bu konuda başarılı olamadı. Evlenmeyi planlayıp - planlamadıkları yönündeki soruyu da "Teşekkürler" şeklinde geçiştirdiler.