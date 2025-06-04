Mehmet Ali Erbil'in nafaka isyanı: İki eşim ters kelepçe yaptı

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde; "29 yıldır nafaka ödüyorum. Bunun dünyada bile örneği yoktur" sözleriyle sitem etmişti.

Nergis Kumbasar, eski eşinin sözlerine; "Her kadın nafakası için mücadele etmeli. Eğer gerçekten istesem, hakkım olanı mahkeme kararıyla alırım zaten. Mehmet Ali Bey'in canı çok acır, bunu biliyor" şeklinde yanıt vermişti.

Mehmet Ali Erbil, Kumbasar'ın sözlerinin ardından bir televizyon programına katılarak; "29 yıldır hiçbir şekilde ağzımı açmadım. Hem çocuğuma ayrı, hem de annesine ayrı ödüyorum. Kızım üniversite bitirene kadar benim bu nafakayı ödemem lâzımdı, kızım da bitiremedi canı sağ olsun. Nergis Hanım’a ayrılırken üç ev verdim. Sonrasında iki araba aldım. Evden çıkarken bir ütü bile almadım. Nergis Hanım benden sonra evlenmedi, evlenirse nafaka kesilir" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar, 1989 - 1996 arasında evlilik yaşamış ve Yasmin adında bir kızları dünyaya gelmişti.

Ünlü şovmen, üçüncü evliliğini Sedef Altuntaş ile yapmıştı.

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Mehmet Ali Erbil sözlerine şöyle devam etti: En yüksek nafakayı hangisine veriyorum bilmiyorum, muhasebecim bilir. İlk evliliğimi yaptığım Muhsine hariç iki eşim de bana öyle bir kontrat yapmışlar ki resmen ters kelepçe ama param olduğu sürece vereceğim. Allah’a şükür bana pırlanta gibi çocuklar yetiştirdiler.

Mehmet Ali Erbil, 2005 - 2011 arasında ise Tuğba Coşkun ile evlilik yaşadı ve Ali Sadi adında bir oğlu dünyaya geldi.

Ünlü şovmen ayrıca, eşlerinin birinden ayrıldığı için pişman olduğunu da sözlerine ekledi: En büyük pişmanlığım adını vermeyeceğim bir eşimden ayrıldığım için. Ayrıldığım için pişmanım.

Mehmet Ali Erbil, vasiyetinin sorulması üzerine; "Benden sonra tufan. Her bir karım benden daha zengin şu anda. Daha ne yapayım? Evlatlarıma da verdim" yanıtını verdi.

"PARAM, İLK EŞİMİN KONTROLÜNDE"

Bankadaki parasının hesabını ilk eşi Muhsine Kamiloğlu’nun tuttuğunu belirten Mehmet Ali Erbil; "Benim bankada ne kadarım var bilmiyorum. Tüm giderlerimi - gelirlerimi ilk eşim kontrol eder. Gözümü açtığımda ilk onu tanıdım. Gönül bağım güçlüdür. Yarın beş parasız kalsam evini satar, bana destek olur" diye konuştu.

Mehmet Ali Erbil ile Muhsine Şehnaz Kamiloğlu, 1980 - 1982 yılları arasında evli kaldıktan sonra boşanmıştı. İkili, ardından 1985'te yeniden evlendi. Bu evlilikleri ise daha kısa sürerek, 1986'da yollarını ayırdılar.